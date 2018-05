Shorttrackerin Fontana holt Gold

Anna Seidel aus Deutschland trainiert am 04.02.2018 in Gangneung Quelle: dpa

Shorttrackerin Arianna Fontana hat Italien bei den Olympischen Spielen die erste Goldmedaille beschert. Sie setzte sich im Finale über 500 m im Fotofinish gegen die Südkoreanerin Choi Min Jeong durch, Dritte wurde Yara van Kerhof (NED). Für Fontana ist es die sechste Olympia-Medaille, aber ihr erstes Gold. Choi (19), die im Halbfinale des Sprints in 42,422 Sekunden den Olympischen Rekord gebrochen hatte, musste sich in der Gangneung Ice Arena um wenige Zentimeter geschlagen geben. Anna Seidel war im Viertelfinale ausgeschieden. Die Dresdnerin belegte in ihrem Lauf nur den vierten und letzten Platz.