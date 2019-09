Für Boris Johnson ist klar: Großbritannien soll bis zum 31. Oktober aus der EU sein – notfalls auch ohne Deal. Er will das Austrittsdatum auf keinen Fall weiter aufschieben. Damit ihm die Opposition nicht in die Quere kommt, will er die Zeit des Parlaments für Brexit-Beratungen einschränken. Die eigentlich zweiwöchige Sitzungspause, die Mitte September beginnt, solle auf etwa vier Wochen verlängert werden, kündigte Johnson an.