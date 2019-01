Harlem, 125. Straße. Die rot-gelben Neonbuchstaben spiegeln sich in den Pfützen auf dem Gehweg. Es ist kurz vor 19 Uhr. Vor dem Apollo-Theater drängen sich New Yorker und Touristen. Geschäftsleute und Dragqueens. "So cool, ich trete in die Fußstapfen von Aretha Franklin." - Jens Greis strahlt und deutet auf die goldene Tafel am Boden. Er ist mit seinem Mann für zehn Tage in New York, um Freunde zu besuchen. "Wir waren schon öfter hier, auf dem Empire State Building, im Central Park, am Times Square und an der Freiheitsstatue, aber im Apollo-Theater sind wir zum allerersten Mal."