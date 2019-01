Alan und Janet aus New Orleans.

Quelle: ZDF/Maya Dähne

Der Ticketschalter im Castle Clinton am Battery Park ist deshalb weiterhin geöffnet. Die Station der US-Küstenwache am Hafen dagegen ist verwaist. Mitarbeiter der Coast Guard befinden sich seit Beginn des Shutdown am 22. Dezember im Zwangsurlaub oder müssen unbezahlt weiterarbeiten. Auch Angestellte der Flugsicherheitsbehörde TSA am LaGuardia und John F. Kennedy Flughafen sind betroffen. "Viele Familien stecken finanziell ganz schön in der Patsche", sagt Alan, ein pensionierter Pilot. Er ist mit seiner Frau Janet gerade für ein paar Tage in New York. "Als wir in New Orleans am Flughafen eingecheckt haben ist mir aufgefallen, wie lax die Sicherheitsvorkehrungen waren", sagt Janet. "Und die Warteschlangen waren länger als sonst."