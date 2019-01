So etwas wie das hier ist beispiellos. Francisco Tezen

Der Shutdown habe die ohnehin angespannte Lage für viele Bewohner New Yorks verschärft, wo die hohen Mieten immer mehr Familien in Armut trieben, berichtet der Chef der Entwicklungsabteilung der New Yorker Tafel, Francisco Tezen. "So etwas wie das hier ist beispiellos", sagt er und vergleicht die Lage mit Zeiten nach Katastrophenfällen. Organisationen wie seine könnten zwar "unterstützen und helfen, aber wir sind nicht das Gegenmittel für Stillstand oder schlechte Politik", kritisiert Tezen.



Zwar will er keiner Seite konkret die Schuld geben, aber in der Demokraten-Hochburg New York machen viele Präsident Trump verantwortlich. Dass Trump das Ende des Shutdown von 5,7 Milliarden Dollar für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko abhängig macht, kann Chanté Johnson nicht verstehen. "Was ist passiert? Hat ein Mexikaner ihn als kleinen Jungen verhauen, dass er so auf dieser Mauer besteht? Redet drüber und lasst uns unsere Arbeit machen."