Eine große Änderung steht am Donnerstag an, wenn die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen. Die voraussichtliche künftige demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, es werde schnell eine Gesetzgebung verabschiedet, um Regierungsministerien wieder zu öffnen, ohne Mittel für die Grenzmauer. Die Regierung hat dieses Gesetzpaket abgelehnt. Trump sagte vor der Zusammenkunft mit den Kongressanführern, der Teilshutdown werde "so lange wie nötig" andauern, bis er die von ihm geforderte Finanzierung erhalte. "Es könnte lange dauern oder schnell gehen", sagte Trump während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus.