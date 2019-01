Der Haushaltsstreit in den USA wird zunehmend auf persönlicher Ebene ausgetragen - nach dem Motto "wie du mir, so ich dir": Angesichts der Haushaltssperre strich US-Präsident Donald Trump seiner demokratischen Widersacherin Nancy Pelosi kurzfristig einen Afghanistan-Truppenbesuch in einem Militärflugzeug. Außerdem cancelte der US-Präsident die geplante Reise einer amerikanischen Delegation zum Weltwirtschaftsforum in Davos.