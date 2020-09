Natura Siberica Shop in Moskau

Quelle: ZDF

Am Ufer des Jenisseij-Flusses ernten die Mitarbeiter Heilkräuter, Pflanzen und Beeren. Für den Tee zu Hause und für die Kosmetik-Produktion - made in Sibirien. "Ich schneide nur den oberen Teil ab, man muss der Natur etwas lassen, damit sie sich vermehren kann," erzählt uns Larisa Malenkowa. "Man muss, so oft es geht, ins Grüne, in die Natur gehen, an die frische Luft. Das macht gute Laune und ist gut für die Gesundheit." Wer hier lebt, muss widerstandsfähig sein. Das gilt sowohl für die Menschen als auch für die Natur. Im Sommer kann es bis zu 40 Grad heiß werden und im Winter bis zu minus 40 Grad.