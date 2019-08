Waldbrand in der Reghion Krasnojarsk.

Quelle: Emergency Situations Ministry Press Service/AP/dpa

Die verheerenden Brände in Sibirien nehmen immer mehr Fläche ein. In den vergangenen Tagen hätten sich weitere Waldbrände auf 680 Quadratkilometern ausgebreitet, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf die Forstbehörden. Seit Wochen toben in der Taiga riesige Waldbrände. Besonders Irkutsk, Krasnojarsk und Jakutien sind betroffen.



Eine Fläche von der Größe Nordrhein-Westfalens ist bereits abgebrannt. Tausende Einsatzkräfte und das Militär kämpfen gegen die Feuersbrunst.