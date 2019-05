Bevor man loslegen kann, muss die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Facebook, Google, Instagram und Co. aktiviert werden. Das geht in den Einstellungen des jeweiligen Dienstes - in der Regel unter dem Menüpunkt "Sicherheit" - und ist nach wenigen Minuten erledigt. In den Einstellungen legt man zudem fest, wie man den zusätzlichen Sicherheitscode empfangen möchte - per SMS, als Sprachnachricht oder per Authentifizierungs-App.