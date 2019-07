Bauliche Maßnahmen müssten aber abgestimmt sein auf die Situation, die es auf deutschen Bahnhöfen gebe, so Radek. "Ich denke an Bahnhöfe wie Hamburg oder Hannover, die eine ganz besondere Enge haben. Wir haben in Deutschland kaum Neubauten. Wir haben gewachsene Strukturen in historischen Bahnhöfen, wir haben Kreuzungsbahnhöfe, das muss damit einhergehen, wenn man über solche technische Maßnahmen nachdenkt."



Die Deutsche Bahn erklärte gegenüber "Bild", die Forderungen, Bahnsteige nur noch für Ticketinhaber betretbar zu machen, seien zwar nachvollziehbar. Dies würde aber Hunderte Millionen Euro kosten und zu Schlangen an den Bahnsteigen führen. Auch der Fahrgastverband "Pro Bahn" erklärte, eine solche Forderung sei "logistisch kaum umzusetzen".