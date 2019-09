Eines der größten Probleme an deutschen Bahnhöfen ist die Alltagsunordnung. Karl-Peter Naumann, Pro Bahn e.V.

Also, wo genau hapert es bei der Sicherheit an deutschen Bahnhöfen? "Eines der größten Probleme an deutschen Bahnhöfen ist die Alltagsunordnung, also wenn viele Menschen aufeinander treffen", meint Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn. Hier sollte die Bahn sich besser organisieren. Durch Unpünktlichkeit und unzureichende Informationen für die Passagiere sei mehr Bewegung an den Bahnhöfen als notwendig, so Naumann. Denn wenn die Züge pünktlicher wären, wären auch weniger Menschen auf den Bahnsteigen. Das Ergebnis: weniger Gedränge, eine geringere Sturzgefahr und weniger Taschendiebstähle.