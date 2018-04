Die Polizei testet neue mobile Fahrzeugsperren. Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die bayerische Polizei testet neue mobile Fahrzeugsperren an Weihnachtsmärkten in München und in Nürnberg. Es handele sich um Konstrukte aus drei Eisenpfeilern, die auf einen Sockel montiert seien, sagte ein Sprecher. Sie sollen die Durchfahrten zu den Märkten versperren und so Terroranschläge wie auf den Berliner Weihnachtsmarkt im letzten Jahr verhindern.



Eine Arbeitsgruppe innerhalb der Bereitschaftspolizei erprobe derzeit verschiedene Systeme, die Veranstaltungen sicherer machen sollen.