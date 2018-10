Heiko Maas (SPD) fordert «mehr Mut» für schwierige Debatten. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Außenminister Heiko Maas (SPD) will den Beitrag Deutschlands und der europäischen Partner für die Sicherheit in der Welt deutlich verstärken. Dazu müssten der europäische Pfeiler der Nato und das gemeinsame Vorgehen in der EU ausgebaut werden. Das sagte Maas in Berlin auf dem Deutschen Forum Sicherheitspolitik 2018.



Maas forderte, zivile und militärische Instrumente zusammen mit den europäischen Partnern weiterzuentwickeln. "Dabei muss man auch bereit sein, in Sicherheit zu investieren."