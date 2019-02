Wichtig für die Sicherheit im Netz: die Wahl starker Passwörter.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht beim Thema Sicherheit im Internet auch die Bürger in der Pflicht. Die Sicherheit müsse zwar durch den Staat gewährleistet werden, etwa "durch aktive Information", sagte Merkel in ihrer Videobotschaft. "Aber jeder Einzelne ist auch ein Stück weit verantwortlich, sorgsam mit den eigenen Daten umzugehen."



Am Dienstag soll mit dem Safer Internet Day das Bewusstsein der Nutzer für mehr Sicherheit und einen vorsichtigeren Umgang mit Daten geschärft werden.