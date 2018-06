Die Behörden wollen störende Proteste verhindern. Deshalb verhängten sie ein vollständiges Verbot von Leuchtgeschossen, Plakaten und Lautsprechern um die zentralen Orte des Gipfels. Dieser findet in dem Luxushotel "Capella" auf der zu Singapur gehörenden Freizeitinsel Sentosa statt. Betroffen von dem Verbot ist außerdem das Diplomatenviertel des Stadtstaats.



Restriktionen für Proteste sind in Singapur allerdings nichts Ungewöhnliches: Für Demonstrationen wird im Vorfeld eine Genehmigung der Polizei benötigt. Allgemein sind Proteste selten. Die Gegend um das "Capella"-Hotel erklärten die Behörden zur Sicherheitszone. Der Polizei ist die Durchsuchung von allen Menschen erlaubt, die in diesen Tagen in diese Zone hinein wollen. Das Hotelpersonal wies Menschen ab, die in der Gegend keinem Geschäft nachgingen.

