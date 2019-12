Ex-BND-Chef Gerhard Schindler.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild

Ex-BND-Präsident Gerhard Schindler hat vor Gefahren gewarnt, falls das Bundesverfassungsgericht die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes einschränkt. Sollten die BND-Befugnisse bei der Auslandsüberwachung beschnitten werden, könne der Schutz der Bundeswehr in den Einsatzgebieten nicht mehr so gut gewährleistet werden wie bisher.



"Der Schutz unserer Bürger im Ausland gegen terroristische Gefahren würde direkt betroffen sein, da dem BND eine wichtige Informationsquelle genommen würde", so Schindler.