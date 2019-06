Die Polizei beobachtet Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude.

Quelle: Shakh Aivazov/AP/dpa

Russland will als Reaktion auf die jüngsten Ausschreitungen in Georgien vorübergehend sämtliche Flugverbindungen in die Ex-Sowjetrepublik aussetzen. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein entsprechendes Dekret. Es soll ab dem 8. Juli gelten.



Reiseveranstaltern werde empfohlen, keine Reisen mehr in die Südkaukasus-Republik anzubieten. Als Grund nannte der Kreml Sicherheitsbedenken. Viele Russen machen Urlaub in Georgien. Ein Flugverbot würde besonders die Wirtschaft Georgiens treffen.