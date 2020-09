Skispringer auf dem Weg zum Fahrstuhl des Sprungturm. Archivbild

Wegen des Orkantiefs "Sabine" ist der Weltcup der Skispringer im hessischen Willingen abgesagt worden. Schon am Freitag wurde ein Training wegen Windes abgebrochen. Auch der Niederländische Fußballverband KNVB hat alle vier für Sonntag geplanten Spiele der ersten Liga abgesagt. Die Sicherheit könne nicht gewährleistet werden, hieß es.



Ob das Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Sonntagnachmittag wie geplant stattfinden kann, will Borussia erst am Morgen entscheiden.