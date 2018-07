Die Polizei soll einen Terroranschlag auf May verhindert haben. Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Die Sicherheitsbehörden in Großbritannien haben in den vergangenen zwölf Monaten eine Reihe von Terroranschlägen verhindert, darunter nach einem Bericht möglicherweise auch ein Attentat auf Premierministerin Theresa May. Das berichtete der Sender Sky News.



Der Plan hat demnach den Einsatz von Sprengstoff vor der Downing Street und einen anschließenden gezielten Angriff gegen May vorgesehen. Zwei Männer seien festgenommen worden und würden heute dem Untersuchungsrichter vorgeführt.