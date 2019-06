Es wird nicht einfach für Nikolai Patruschew, den Sekretär des russischen Sicherheitsrates, wenn er in Jerusalem mit John Bolton und Meir Ben Shabbat den Verhandlungsmarathon beginnt. Zu unterschiedlich sind die Interessen in Bezug auf Syrien. Moskau will Präsident Baschar Assad nicht fallen lassen und hat dabei Teheran (das zumal eigene handfeste Ziele in Syrien verfolgt) als Partner an seiner Seite.



Überdies hat die seit September 2015 laufende russische Militäroperation in Syrien unbestreitbar zu einer spürbaren Veränderung des Kräfteverhältnisses geführt. Weite Teile des Landes werden wieder von Damaskus kontrolliert. Russland sieht sich auch nach eigener Darstellung beinahe allein als einziges Land, das beim Wiederaufbau Syriens hilft. Das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete so dieser Tage, dass seit Beginn des Prozesses zur Konfliktregelung 2.143 humanitäre Aktionen durchgeführt und insgesamt über 3.400 Tonnen Hilfsgüter geliefert wurden.



Entgegengesetzte Positionen bestehen gleichfalls zum Iran. Patruschew wird die Moskauer Auffassung vehement vertreten, dass eine Verstärkung des Drucks auf Teheran - vor allem nach den jüngsten Vorfällen in der Hormus-Meerenge - in keiner Weise zu einer Entspannung führen würde. Die von den USA angedrohten weiteren scharfen Sanktionen würden letztlich nur die Iraner veranlassen, ab dem 27. Juni gänzlich aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 auszusteigen und die Anreicherung von Uran wieder aufzunehmen. Die Folgen sind nur schwer abzusehen.



Es ist alles in allem eine schwierige Gemengelage, die in Jerusalem behandelt werden soll. Sicher wird es kein Treffen von historischer Tragweite, wie Israels Premier Benjamin Netanjahu meinte, doch es bietet auch für Moskau eine Gelegenheit, Wege für einen Konsens zwecks Verringerung der Spannungen im Nahen Osten zu suchen und möglicherweise gar abzustecken.