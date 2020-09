Nach dem rechtsterroristischen Angriff auf eine Synagoge in Halle bekräftigen Unions-Politiker ihre Forderungen nach mehr Befugnissen für Sicherheitskräfte. "Da heute nicht mehr so viel klassisch telefoniert wird, müssen wir eben auch an die Messenger-Dienste, wie zum Beispiel Whatsapp ran", so der innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag in "Berlin direkt".



Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer möchte Sicherheitsbehörden - auf richterliche Anordnung hin - einen Zugang zu Chats und Telefonaten ermöglichen.