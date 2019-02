Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister, insgesamt 600 Experten: Die Organisatoren rechnen damit, dass die diesjährige Münchner Sicherheitskonferenz die "wichtigste und größte" seit ihrer Gründung vor mehr als 50 Jahren wird. Konferenzleiter Wolfgang Ischinger begründet das unter anderem damit, dass die Delegationen aus den USA und China so groß und prominent besetzt seien wie noch nie.



Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel wird wohl US-Vizepräsident Mike Pence der prominenteste Redner in München sein. Er wird wie schon vor zwei Jahren den außenpolitischen Kurs von US-Präsident Donald Trump darlegen. Daneben sind unter anderen der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan und die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi dabei, so wie auch Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner.



Aus China kommt der oberste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas, Yang Jiechi, nach München. Der 67-Jährige gilt als deutlich einflussreicher als der Außenminister des Landes. Russland ist mit Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Aus dem Iran wird Außenminister Mohammed Sarif dabei sein. Mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu haben allerdings zwei prominenteste Gäste abgesagt.



Das Programm ist vollgestopft, die Liste der Themen wieder lang. Es geht um die Zukunft Europas, das transatlantische Verhältnis, den Streit über die Nato-Verteidigungsausgaben, das Ende des Abrüstungsvertrags INF, die Weltmacht China, Iran, aber natürlich auch um Krisenherde wie Nahost und Afghanistan.



Die Hauptkonferenz im Luxushotel "Bayerischer Hof" unweit von Marienplatz und Fußgängerzone beginnt am Freitagmittag und endet am Sonntagmittag. Die Polizei will wegen der gestiegenen Gästezahl diesmal mehr Personal einsetzen: Insgesamt sollen 4.400 Beamte die Veranstaltung sichern, vergangenes Jahr waren es 4.000. Ein linksgerichtetes Bündnis hat - wie immer - zu Protesten aufgerufen.

Bildquelle: Andreas Gebert/dpa