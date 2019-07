Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat in Israel das internationale Atomabkommen mit dem Iran verteidigt. Sie sei der Auffassung, "dass wir bisher leider noch keinen intelligenteren Mechanismus gefunden haben", sagte Kramp-Karrenbauer bei einer Sicherheitskonferenz in Israel.



Und solange das so sei, sollte man das Abkommen "nicht leichtfertig aufgeben". Kramp-Karrenbauer bleibt bis Dienstag in Israel und will auch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Reuven Rivlin treffen.