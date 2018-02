Auch deshalb geht es nicht voran in den Kriegs- und Krisenregionen, deren Anführer sich im Stich gelassen fühlen. Europa sei doch ein Vorbild dafür, dass man auch nach einem verheerenden Krieg wieder zusammenfinden könne, so schwärmt der Emir von Katar. Und dann beklagt Tamim bin Hamad Al Thani die Ungerechtigkeit und Doppelmoral einer Welt, in der so viele ungeahndet Böses tun könnten. "Am Ende dieser Konferenz", so fordert er, "müssen wir mit einem klaren Bild abreisen, wie wir den Menschen Sicherheit und Perspektiven anbieten können."