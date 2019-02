Ein afghanischer Soldat in der Stadt Herat. Archivbild

Quelle: Elyas/XinHua/dpa

Radikalislamische Taliban haben bei Angriffen in mehreren Provinzen Afghanistans binnen 48 Stunden mindestens 17 afghanische Sicherheitskräfte getötet.



Die Taliban haben ihre Angriffe in Afghanistan in den vergangenen Monaten verstärkt. Truppen der afghanischen Regierung sowie der USA weiteten darauf ihre Einsätze gegen militärische Befehlshaber der Taliban aus. Seit dem Sommer 2018 verhandeln die USA mit den Taliban um ein Friedensabkommen. Die jüngste Gesprächsrunde endete vor zwei Wochen.