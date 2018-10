WhatsApp-Logo. Quelle: Silas Stein/dpa

Der Messengerdienst WhatsApp war offenbar über Wochen von einer Sicherheitslücke betroffen. Eine Sprecherin erklärte in einer E-Mail an Reuters, der Fehler sei in der neusten Version der App behoben worden.



Die Technologie-Websites ZDnet und The Register berichteten von einem Fehler in der Software, der Ende August entdeckt worden sei. Smartphone-Nutzer können Hackerangriffen ausgeliefert sein, wenn sie einen Videokonferenz-Anruf annehmen.