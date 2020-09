"Genau in diesem Binärcode suchen wir nach Mustern für Sicherheitslücken", erklärt Steven Arzt und macht das an einem Beispiel klar: "So prüft der Scanner, ob Daten, die in die Datenbank eingetragen werden sollen, beispielsweise Kommandos enthalten, die die Datenbank verleiten sollen, bestimmte Aktionen auszuführen, die ein Angreifer gerade haben möchte."