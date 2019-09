Eine Anzeigetafel am Müchner Flughafen. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Nach der Sicherheitspanne am Münchner Flughafen ist der Betrieb wieder normal gestartet. "Wir haben aktuell keine Annullierungen - seit 05.00 Uhr läuft alles wieder wie geplant", sagte ein Sprecher des Airports. Auch Verspätungen wegen des Vorfalls gebe es nicht.



Durch die hohe Zahl von abgesagten Starts und Landungen am Dienstag sei man nun wieder im Normalbetrieb. Am Vortag waren 200 von rund 1.200 Verbindungen infolge einer Sicherheitspanne ausgefallen. Betroffen waren den Angaben zufolge insgesamt 14.000 Reisende.