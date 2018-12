Sicherheitspersonal am Flughafen (Archiv).

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Nach den ergebnislosen Tarifverhandlungen für etwa 23.000 Flughafen-Sicherheitsleute hat die Gewerkschaft Verdi mit bundesweiten Streiks gedroht. Im Januar werde außerhalb der Schulferien an "vielen deutschen Flughäfen" die Arbeit niedergelegt, sagte ein Sprecher in Berlin.



In der Vergangenheit haben Streiks regelmäßig große Störungen des Flugbetriebs verursacht. Die Friedenspflicht läuft zum Jahresende aus. Arbeitgeber und Gewerkschaft werfen sich gegenseitig Verzögerungstaktik vor.