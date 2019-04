Haftar lässt seine Kämpfer gegen Tripolis marschieren. Archivbild

Quelle: Mohammed Elshaiky/EPA/dpa

Der UN-Sicherheitsrat hat sich zutiefst besorgt gezeigt über die militärische Eskalation in Libyen. Er rief den mächtigen libyschen General Chalifa Haftar dazu auf, seine auf Tripolis zumarschierenden Truppen zu stoppen. Befürchtet wird ein neuer Bürgerkrieg in dem ölreichen Krisenstaat.



Haftars selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) will die Hauptstadt einnehmen, in der die international weitgehend anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch sitzt.