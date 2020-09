UN-Sicherheitsrat in New York. (Archivbild)

Quelle: Bebeto Matthews/AP/dpa

Nach dem Tod von türkischen Soldaten bei einem syrischen Luftangriff in Nordsyrien soll sich der UN-Sicherheitsrat noch am Abend mit der eskalierenden Situation in der Region Idlib auseinandersetzen. Die Sitzung wurde unter anderem von Deutschland, Frankreich und den USA beantragt.



Bei einem Luftangriff auf die türkische Armee in der nordsyrischen Provinz waren nach türkischen Angaben mindestens 33 Soldaten getötet worden. Daraufhin forderte Ankara Beistand der Nato und der internationalen Gemeinschaft.