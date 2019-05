Bewaffnete Kämpfer in Libyen. Archivbild

Quelle: -/dpa

Seit dem Ausbruch der Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis vor rund zwei Wochen sind mehr als 200 Menschen ums Leben gekommen. Wegen der Gewalteskalation befasste sich der UN-Sicherheitsrat hinter verschlossenen Türen mit der Lage in dem afrikanischen Krisenland. Doch am Ende stand kein konkretes Ergebnis.



Es sei "frustrierend", dass der Text nicht vorankomme, sagte der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen. Deutschland hatte die Dringlichkeitssitzung in New York einberufen.