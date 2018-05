Nach Angaben von Diplomaten blockieren die USA eine gemeinsame Erklärung des UN-Sicherheitsrates, in der eine unabhängige Untersuchung der Gewalt an der Grenze des Gazastreifens gefordert werden sollte. "Der Sicherheitsrat drückt seine Empörung und sein Bedauern über die Tötung palästinensischer Zivilisten aus, die ihr Recht auf friedlichen Protest ausübten", zitieren Agenturen aus dem Entwurf, der unter den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats kursierte. Darin wurde auch eine Untersuchung gefordert. Die aber lehnten die USA ab, heißt es in übereinstimmenden Berichten. Der Rat will am Dienstag über die Lage beraten und sich dabei auch vom Nahost-Beauftragten Nikolaj Mladenow informieren lassen.