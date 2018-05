Syrische Bevölkerung unter Beschuss: Menschen in Ghuta. Quelle: Uncredited/Syrian Civil Defense White Helmets/AP/dpa

Das Auswärtige Amt in Berlin hat die vom UN-Sicherheitsrat einstimmig angenommene Syrien-Resolution begrüßt. Eine Sprecherin appellierte zugleich an alle Parteien in Syrien, die darin geforderte Feuerpause "ohne weitere Verzögerung umfassend umzusetzen".



Es müsse jetzt tatsächlich zu einer Einstellung der Feindseligkeiten kommen, um sofortige ungehinderte Lieferungen humanitärer Hilfe zu ermöglichen. "Jede Minute zählt. Jedes Leben zählt", hieß es in der Mitteilung des Außenamtes.