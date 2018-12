Polizisten vor dem Triumphbogen in Paris. Archivbild

Quelle: Thibault Camus/AP/dpa

Frankreichs Hauptstadt bereitet sich mit strengen Sicherheitsvorkehrungen auf den Jahreswechsel vor. Am Silvesterabend sollen in Paris rund 12.000 Polizisten im Einsatz sein, kündigte Polizeipräfekt Michel Delpuech an. Hinzu kämen 6.000 weitere Kräfte - darunter Feuerwehrleute und Ersthelfer.



Neben der allgemeinen Terrorgefahr sind die Sicherheitskräfte auch mit angekündigten Demonstrationen der "Gelben Westen" konfrontiert. Knapp 9.000 Menschen haben bereits ihre Teilnahme angekündigt.