Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist geräumt worden, weil sich eine Person unkontrolliert im Sicherheitsbereich befand. Die Bundespolizei stoppte deswegen am ersten Tag der Sommerferien in Bayern die Abfertigung am Terminal und räumte den Bereich. "Nach der Person wird gefahndet", teilte sie per Twitter mit.



Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Terrorverdacht bestehe aber nicht, teilte die Polizei dem ZDF mit. Für viele Abflüge am Terminal 2 wurden Verspätungen angezeigt.