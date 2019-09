Polizisten und Passagiere im Flughafen München. Archivbild

Quelle: Peter Kneffel/dpa

Ein Mann ist am Morgen am Münchner Flughafen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Abflüge in zwei Bereichen des Terminal 1 wurden gestoppt. Die Bundespolizei will den Abflugbereich teilweise räumen, wie ein Sprecher sagte. Wie viele Flüge von der Sperrung des Terminals betroffen sind, ist noch unklar.



Erst vor zwei Wochen war ein Fluggast am Münchner Flughafen vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen.