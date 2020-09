Außenminister Maas (l) und sein türkischer Amtskollege Cavusoglu.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat den Vorschlag der deutschen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für eine von UN- Sicherheitszone in Nordsyrien als nicht mehr realistisch beschrieben.



In einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Heiko Maas (SPD) in Ankara sagte er, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan die Idee schon vor Jahren vorgeschlagen habe. Aber nun habe man mit den USA und Russland zusammengearbeitet. Mittlerweile hätten sich die Akteure am Boden geändert.