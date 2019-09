Türkischer Außenminister Mevlüt Cavusoglu

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat der USA mangelnden Einsatz zur Umsetzung einer sogenannten Sicherheitszone in Nordsyrien vorgeworfen. Die Herangehensweise der USA sei alles andere als zufriedenstellend, sagte Cavusoglu in Ankara.



Zwar habe es einige gemeinsame Patrouillen gegeben, aber die bislang gemachten Schritte seien nur "kosmetisch", sagte Cavusoglu. Die USA und die Türkei hatten sich Anfang August auf die Einrichtung einer sogenannten Sicherheitszone in Nordsyrien geeinigt.