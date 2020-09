Polizisten aus Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Nordrhein-Westfalen will bei der Sicherung der türkisch-griechischen Grenze einen deutlich stärkeren Beitrag leisten. Bei einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in Berlin möchte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag entsprechende Vorschläge unterbreiten. Das erfuhr die dpa aus NRW-Regierungskreisen.



Wie die "Rheinische Post" berichtet, könnte die Zahl der Landespolizisten kurzfristig auf zwölf verdoppelt werden. Nach dpa-Informationen soll die Erhöhung aber noch stäker ausfallen.