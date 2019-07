Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat sich gegen eine deutsche Beteiligung an einer US-Mission zur Sicherung der Straße von Hormus ausgesprochen. "Wir brauchen eine europäische Antwort auf die Situation am Golf." Das sagte Röttgen dem "Tagesspiegel".



Deutschland müsse seine Verantwortung in Europa und die Bereitschaft zur Durchsetzung europäischer und nationaler Interessen jetzt selbstbestimmt und unabhängig von den USA definieren, teilte Röttgen weiter mit.