Hardt: So eine Aufklärungsmission kann man per Satellit machen, da ist glaube ich die Technologie noch nicht so weit, dass man lückenlos und dauerhaft das Seegebiet überwachen kann. Man kann es aus der Luft machen. Wir haben immerhin einen Seefernaufklärer in Dschibuti, der im Atalanta-Einsatz ist, nicht so sehr weit entfernt von diesem Gebiet.



Und wir haben natürlich auch Schiffe bei der Marine, genau wie die Briten und die Franzosen, die ihre Schiffe bereits in Bewegung gesetzt haben. Ob das auch eine Option für Deutschland ist, vielleicht eines Tages in Ergänzung oder als Ersatz eines anderen EU-Schiffes, das wird gegenwärtig diskutiert und wir warten ab, was der Bundesaußenminister uns vorschlägt.