Eine Friseurin der "Barber Angels" in Aktion. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Sie schneiden Obdachlosen in mehreren europäischen Ländern gratis die Haare: Die Friseure der in Baden-Württemberg gegründeten "Barber Angels Brotherhood" sind in Paris mit einem Preis für Menschlichkeit geehrt worden.



Im Palais du Luxembourg, Sitz des Oberhauses des französischen Parlaments, nahmen die Gründer der Hilfsorganisation die höchste Auszeichnung der Vereinigung "Grand Prix Humanitaire de France" (GPHF) entgegen - die Goldmedaille am Bande.