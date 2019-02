Lyniv ist Chefdirigentin an der Oper in Graz. In den letzten Tagen dirigierte die gebürtige Ukrainerin in Baden-Baden, Stuttgart und Berlin - jetzt in der Tonhalle in Düsseldorf. Die 41-Jährige ist viel unterwegs – sie ist in der Branche begehrt und auf dem Sprung zu einer großen internationalen Karriere.