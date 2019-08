Trauer um Irma Holder: Die Schlagertexterin starb im Alter von 93 Jahren in ihrem baden-württembergischen Wohnort Gärtringen. Holder hatte rund 1.000 Titel geschrieben, von denen sich Hunderte in den Hitparaden platzieren konnten.



In der Oberpfalz geboren, schrieb die gelernte Bankkauffrau im Lauf der Zeit unter anderem Texte für Udo Jürgens und Monica Morell, später auch für Roy Black, Tommy Steiner und Karel Gott. Von Holder stammt außerdem der Text für den ersten Erfolg von Stefanie Hertel ("Über jedes Bacherl geht a Brückerl") und für den Schlager "Und morgen früh küss' ich Dich wach" von Helene Fischer sowie für Andrea Bergs Hit "Du hast mich tausendmal belogen". 2017 wurde sie mit dem Deutschen Musikautorenpreis geehrt.