Brasiliens Bevölkerung ist ethnisch und kulturell sehr vielfältig. Die Mehrheit der Menschen ist römisch-katholischen Glaubens, allerdings finden protestantische Gruppen und Sekten immer mehr Zuspruch unter den Brasilianern. Die Armut in Brasilien ist in den letzten Jahren wieder gestiegen. Laut einer Studie der Weltbank wuchs der Anteil der Menschen unter der Armutsgrenze in Brasilien im Jahr 2017 um ca. drei Millionen. Insgesamt leben rund 20 Millionen Brasilianer in armen Verhältnissen. Die Ungleichheit in der Einkommensentwicklung ist eine der höchsten der Welt.



Hinzu kommt, dass sich der weitaus größte Teil der Bevölkerung in den Ballungsgebieten von Sao Paulo und Rio de Janeiro sowie an der Atlantikküste ansiedelt. Dort gibt es große Armutsviertel - sogenannte Favelas. Der deutlich größere Landesteil im Zentrum des Kontinents ist nur spärlich besiedelt.