"Hier kommt keine Prinzessin, sondern eine selbstbewusste Frau mit einer Geschichte, wie sie viele Menschen erleben." So beschreibt Alexander von Schönburg, adliger Journalist, die Braut. Sie ist die Tochter einer schwarzen Yogalehrerin, die in prekären Verhältnissen aufwuchs. Zwar verbrachte sie auch Zeit bei ihrem Vater Thomas in Hollywood, doch ihr Verhältnis zur Mutter ist deutlich besser. Meghan hat zwei Halbgeschwister, Thomas Markle Jr. und Samantha Grant. Zu beiden hat sie kein gutes Verhältnis. Thomas warnte Prinz Harry in einem öffentlichen Brief sogar davor, Meghan zu heiraten. Samantha kündigte zuletzt ein Enthüllungsbuch über Meghan an.