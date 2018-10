Ein Braunkohlebagger im Tagebau Hambach. Archivbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

Die Polizei hat im rheinischen Braunkohle-Tagebau Hambach sieben Menschen festgenommen, die einen Bagger besetzt hatten. Der Betreiber RWE habe die Polizei gerufen. Nach Aufforderung verließ zuerst einer der Besetzer den Bagger.



Die übrigen Aktivisten kamen schließlich am Nachmittag nach. Sie ließen sich laut Polizei "widerstandslos in Gewahrsam nehmen". Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte die Rodung des Hambacher Forsts bis zu einem endgültigen Urteil untersagt.