Gedenken in Fukushima. Quelle: Koichi Kamoshida/EPA FILE/dpa

Hunderte Atomkraftgegner haben in Berlin an die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 erinnert. Sieben Jahre danach sei Deutschland noch immer zweitgrößter Atomstrom-Produzent in der EU, mahnte die Anti-Atom-Initiative "ausgestrahlt". Greenpeace warnte vor einer Renaissance der Risikotechnologie.



Am 11. März 2011 lösten ein Erdbeben und ein Tsunami den GAU im AKW Fukushima aus. 18.000 Menschen starben. Radioaktive Verseuchung zwang 160.000 Japaner, ihre Häuser zu verlassen.